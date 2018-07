Giappone: deciso calo della produzione industriale a giugno (preliminare), deluse le attese

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Battuta di arresto per la produzione industriale in Giappone. A giugno, secondo la lettura preliminare, la produzione industriale delle imprese nipponiche ha segnato un calo del 2,1% rispetto al mese precedente, contro il -0,3% atteso dal mercato. Su base annua, quindi nei confronti di giugno 2017, la produzione in Giappone è scesa dell'1,2% (consensus +0,6%).