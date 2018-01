Giappone: dato attività terziaria +1,1%, ma yen sotto pressione. Dollaro recupera a JPY 110,86

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2018 - 07:29

Nel mese di novembre, il dato che misura l'attività dell'industria terziaria in Giappone è balzato su base mensile dell'1,1%, ben oltre il +0,3% atteso.L'indicatore non ha avuto tuttavia un effetto rialzista sullo yen, in flessione a causa del recupero del dollaro.Il rapporto USD-JPY è in rialzo dello 0,31% a JPY 110,86. Dollar Index in ripresa a 90,509, dopo aver testato lunedì il minimo in tre anni a 90,279.