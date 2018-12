Giappone: contrazione Pil -0,6% su base trimestrale, -2,5% su base annua peggiore da più di quattro anni

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2018 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Il dato finale relativo al Pil del Giappone del terzo trimestre ha indicato una contrazione dello 0,6% su base trimestrale, rispetto al -0,3% del dato preliminare e peggio del +0,7% del secondo trimestre.Su base annua, la contrazione è stata la più forte in oltre quattro anni, con un calo del 2,5%, il peggiore dal secondo trimestre del 2014, in deciso rallentamento rispetto al +2,8% del secondo trimestre.La contrazione dell'economia è stata dovuta in parte da diverse catastrofi naturali che hanno costretto le aziende a tagliare la produzione. Tuttavia, il Pil è stato affossato anche dai timori sul rallentamento dell'economia globale e sulla guerra commerciale.In particolare, la componente delle spese in conto capitale è calata del 2,8% rispetto al secondo trimestre, decisamente peggio del -1,6% atteso e rispetto al -0,2% del dato preliminare. Si è trattato della flessione peggiore dal terzo trimestre del 2009.