Giappone: bilancia commerciale negativa a maggio, balzo importazioni oltre le attese

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

A sorpresa la bilancia commerciale del Giappone vira in negativo, evidenziando a maggio un deficit di 203,4 miliardi di yen contro l'avanzo da 481,1 miliardi del mese precedente e contro stime del mercato pari a un surplus commerciale di 43,3 miliardi. A pesare il balzo oltre le attese delle importazioni che a maggio sono aumentate del 17,8% rispetto a maggio 2016 (consensus pari a +14,5%). Si tratta del maggio rialzo in oltre tre anni. Le esportazioni sono salite del 14,9% su base annua, meno del previsto pari a un +16 per cento.