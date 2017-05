Giappone: bilancia commerciale base oltre le attese a marzo

Valeria Panigada 11 maggio 2017 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

In Giappone la bilancia commerciale base ha evidenziato a marzo un surplus di 865,5 miliardi di yen, in calo rispetto ai 1.076,8 miliardi del mese prima ma oltre le attese degli analisti ferme a 855 miliardi di yen. Il mese di marzo coincide in Giappone con la fine dell'esercizio fiscale.