Giappone: Pmi servizi e Composite rallentano, deterioramento della domanda

Laura Naka Antonelli 5 giugno 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di maggio, l'indice PMI servizi del Giappone stilato da Nikkei-Markit è sceso a 51 punti, dai 52,5 precedenti. In rallentamento anche il Pmi Composite, che si è attestato a 51,7, dai 53,1 precedenti. Joe Hayes, economista di IHS Markit, che stila i dati, ha messo in evidenza che il settore dei servizi ha continuato a rimanere in un percorso di espansione nel mese di maggio; tuttavia, il ritmo della crescita non è riuscito a migliorare rispetto al record in sei mesi testato ad aprile. Sono stati rilevati inoltre segnali di deterioramento delle condizioni della domanda, con le nuove vendite che sono aumentate al tasso più debole degli ultimi 20 mesi.