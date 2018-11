Giappone: Pmi manifatturiero a minimo due anni, componente nuovi ordinativi in fase contrazione

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2018 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre l'indice PMI manifatturiero del Giappone stilato congiuntamente da Nikkei-Markit si è attestato su base preliminare a 51,8 punti, in flessione rispetto ai 52,9 punti di ottobre. Si tratta del valore più basso in due anni (dal novembre del 2016): in particolare, la componente dei nuovi ordinativi è scesa in fase di contrazione, quindi al di sotto della soglia chiave dei 50 punti, mentre quella della fiducia delle aziende ha segnato un ribasso per il sesto mese consecutivo.