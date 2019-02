Giappone: Pmi manifatturiero Nikkei-Caixin scende al minimo in 29 mesi

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2019 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

IlPmi manifatturiero del Giappone, stilato congiuntamente da Nikkei e Markit, si è attestato a gennaio a 50,3, lievemente meglio dei 50 punti del dato preliminare e in fase di espansione (valore al di sopra della soglia di 50 punti). L'indice è però rallentato dai 52,6 di dicembre, scendendo al minimo in 29 mesi. La componente dei nuovi ordini alle esportazioni, inoltre, è precipitata al tasso più forte dal luglio del 2016 e la fiducia delle imprese è scesa per l'ottavo mese consecutivo.