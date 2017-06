Giappone: BoJ conferma politica monetaria, tassi d'interesse fermi come da attese

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Nonostante gli ultimi buoni dati macro la Bank of Japan (BoJ) ha confermato questa mattina la sua politica monetaria. La banca centrale del Giappone ha deciso di lasciare i tassi di riferimento fermi, come previsto dal mercato. E' rimasto dunque a -0,1 per cento il tasso sui depositi. Confermato a 80 trilioni di yen l'obiettivo annuale di espansione della base monetaria. La decisione odierna è stata presa non all'unanimità ma con 7 voti a favore e 2 contrari, così come nello scorso meeting.