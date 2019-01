FED Dallas: indice servizi ancora in calo a gennaio 2019

Alessandra Caparello 29 gennaio 2019 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

A gennaio 2019 l’indice dei servizi della Fed di Dallas tocca una flessione di 4,8 punti in leggero miglioramento rispetto ai – 5,0 del mese precedente. L'indice non è un market mover, ma il distretto della Federal Reserve di Dallas Fed è un solido motore di crescita economica per l'economia statunitense.