Cina: surplus commerciale e più investimenti esteri dietro l’incremento a sorpresa delle riserve valutarie

Luca Fiore 7 agosto 2018 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Stimate in calo a causa del recente deprezzamento dello yuan, le riserve in valuta estera cinesi hanno segnato un incremento a 5,82 a 3.117,95 miliardi di dollari. Gli analisti avevano stimato un rosso del 9% a 3.100 miliardi.“La ragione principale dell’incremento – ha commentato Iris Pang di ING – dovrebbe essere riconducibile all’avanzo commerciale e all’incremento degli investimenti esteri dopo che la Cina ha incrementato i settori in cui è possibile investire”.Inoltre, rileva l’esperto , “la mancanza di deflussi di capitale potrebbe essere riconducibile alla recente lista di sanzioni annunciata dal regolatore transfrontaliero, SAFE (State Administration of Foreign Exchange, ndr), sulle entità che hanno violato i regolamenti sui flussi di fondi. Si tratta di misure che destinate a prevenire future violazioni delle regole e quindi massicci deflussi di capitali”.