Cina: riserve sotto quota 3 mila miliardi di dollari per la prima volta in sei anni

7 febbraio 2017

Al settimo calo consecutivo, e per la prima volta in sei anni, le riserve in valuta estera detenute dalle autorità cinesi a gennaio sono scese sotto quota 3 mila miliardi di dollari. Lo ha annunciato la Banca centrale cinese, la People's Bank of China.



Nello specifico, nel primo mese dell’anno il dato ha segnato un rosso di 12,3 a 2.998 miliardi (-41,1 miliardi a dicembre).