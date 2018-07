Cina, fonte People's Bank of China: impatto limitato su Pil da dazi Usa

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'impatto di una guerra commerciale sull'economia della Cina è limitato, se si considera che l'imposizione di tariffe su beni cinesi per un valore di $50 miliardi inciderebbe in modo negativo sul Pil del paese per -0,2%. E' quanto riporta l'agenzia statale Xinhua, citando un funzionario della banca centrale, la People's Bank of China.