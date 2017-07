Cina: export sale più delle attese a giugno

Titta Ferraro 13 luglio 2017 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Leesportazioni sono aumentate del 11,3 per cento a giugno in Cina, più della stima dell'8,9 per cento del consensus Bloomberg. Le importazioni sono aumentate del 17,2 per cento, con un surplus commerciale di 42,8 miliardi di dollari, in rialzo dai 40,79 mld del mese precedente.