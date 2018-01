Cina conclude 2017 con surplus commerciale $422,5 miliardi, verso Usa il dato è record

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Nell'intero 2017, la Cina ha assistito in termini di dollari a un rialzo delle esportazioni pari a +7,9%, a fronte di un +15,9% delle importazioni.In yuan, il trend è stato rispettivamente pari a +10,8% e +18,7%, stando alle rilevazioni delle autorità cinesi.Il surplus complessivo si è attestato nel 2017 a $422,5 miliardi, in calo rispetto al 2016, ma ben solido.Focus in particolare sul dato relativo al surplus con l'America, che è salito al record di sempre a $275,8 miliardi: una notizia che sicuramente non sarà gradita al presidente Donald Trump, e acuirà i timori sul rischio di una guerra commerciale Usa-Cina.