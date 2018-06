Cina: bilancia commerciale peggiora, surplus in calo a 24,9 mld dollari a maggio

Valeria Panigada 8 giugno 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

La bilancia commerciale della Cina è peggiorata, con le importazioni decisamente più alte rispetto alle esportazioni. A maggio il surplus commerciale si è attestato a 24,92 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 28,30 miliardi di aprile (dato rivisto al ribasso dal precedente 28,70 miliardi) e sotto le stime degli analisti che si aspettavano addirittura un aumento a 33,25 miliardi di dollari. Le esportazioni sono salite del 12,6% rispetto all'anno prima mentre le importazioni hanno segnato un balzo del 26% (consensus +18%).Anche guardando la bilancia commerciale espressa in yuan, si evidenzia un calo del surplus a 156,51 miliardi di yuan dai 179,72 miliardi di aprile, con le esportazioni salite del 3,2% su base annua e le importazioni che sono aumentate del 15,6%. Il peggioramento della bilancia commerciale potrebbe essere legato all'entrata in vigore dei dazi americani nei mesi scorsi. La questione è ancora aperta e Stati Uniti e Cina stanno proseguendo i negoziati per evitare l'introduzione di nuove tariffe e l'avvio di una vera e propria guerra commerciale.