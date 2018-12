Cina: bilancia commeciale rivela crescita export a minimi da marzo e importazioni ben al di sotto stime

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2018 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre la bilancia commerciale della Cina ha messo in evidenza che le esportazioni sono salite su base annua del 5,4%, rispetto al +10% atteso dagli analisti.Le importazioni sono cresciute inoltre di appena il 3%, al minimo dall'ottobre del 2016, e ben al di sotto del +14,5% atteso dal consensus di Reuters.Le importazioni di minerale di ferro, in particolare, sono calate per il secondo mese consecutivo, a conferma del rallentamento dell'accumulazione delle scorte da parte delle aziende cinesi di acciaio, a causa della flessione dei margini.Il dato ha messo sotto pressione l'azionario asiatico e, in particolare, la borsa di Sidney, che ha ceduto più del 2%, scontando i timori sulla crescita delle esportazioni australiane di minerale di ferro e, in generale, delle commodities.Il surplus cinese nei confronti di tutti i partner commerciali si è attestato a $44,74 miliardi, superiore ai $34 miliardi attesi e ai $34,02 miliardi di ottobre.