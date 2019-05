Cina: Pmi servizi Caixin-Markit meglio attese, al record da gennaio 2018

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile l'indice Pmi servizi della Cina stilato congiuntamente da Caixin e Markit si è attestato a 54,5 punti, al record dal gennaio del 2018, meglio dei 54,2 punti attesi e in lieve rialzo rispetto ai 54,4 precedenti. A dispetto della guerra commerciale Usa-Cina, gli ordini alle esportazioni hanno segnato il rialzo più forte dall'inizio delle rilevazioni del dato, ovvero dal settembre del 2014.Il Pmi Composite è sceso a 52,7 rispetto ai precedenti 52,9 punti, zavorrato dalla debolezza dell'attività manifatturiera.prior 52.9expected 54.2, prior 54.4 the highest since January 2018 a