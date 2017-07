Cina: Pmi manifatturiero sotto le attese, quello servizi in calo a luglio

Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

InCina l'indice Pmi manifatturiero, che misura la fiducia dei direttori di acquisto, si è attestato a luglio a 51,4 punti, in calo rispetto ai 51,7 punti del mese precedente e sotto le aspettative del mercato pari a 51,5 punti. Anche l'indice Pmi non manifatturiero è sceso attestandosi a 54,5 punti dai 54,9 precedenti. Si ricorda che un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.