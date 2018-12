Cina: Pmi manifatturiero in lieve rialzo, ma occhio a componenti in fase di contrazione

Laura Naka Antonelli 3 dicembre 2018 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre l'indice PMI manifatturiero della Cina stilato da Caixin ha segnato un lieve rialzo a 50,2 punti, rispetto ai 50,1 punti attesi e ai 50,1 punti di ottobre. Occhio tuttavia ad alcune componenti, come quella dei nuovi ordini alle esportazioni, che si è confermata in fase di contrazione, (sotto la soglia di 50 punti), a 47,7 punti, contro i 48,8 punti di ottobre.I nuovi ordinativi sono saliti da 50,4 a 50,9, mentre il sottoindice dell'occupazione è calato ulteriormente a 48,4 dai 48,8 di ottobre. Infine, i costi input hanno segnato il rialzo più debole in sette mesi.