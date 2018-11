Cina: Pmi manifatturiero cala a 50 punti a novembre

Daniela La Cava 30 novembre 2018 - 07:11

MILANO (Finanza.com)

In Cina l'indice Pmi manifatturiero è calato a novembre a 50 punti contro i 50,2 punti della passata rilevazione e delle stime degli analisti. Sempre a novembre il Pmi non manifatturiero è sceso a 53,4 punti dai 53,9 punti di ottobre (minimi in 15 mesi).