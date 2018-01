Cina: Pmi manifatturiero Caixin balza oltre le attese a dicembre, bene lo yuan

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2018 - 07:03

MILANO (Finanza.com)

Notizie positive dal fronte economico della Cina. L'indice manifatturiero PMI elaborato da Caixin-Markit si è attestato nel mese di dicembre a 51,5 punti, molto meglio dei 50,7 attesi dal consensus e in rialzo rispetto ai 50,8 di novembre.I rialzi più sostenuti sono stati riportati dalle componenti della produzione e dei nuovi ordinativi. La fiducia rimane invece storicamente debole.Il dato ha testato in generale il record dallo scorso agosto, dunque in quattro mesi.Focus sullo yuan cinese, che è salito dello 0,1% nei confronti del dollaro Usa, al valore più alto in quasi quattro mesi.