Cina: Pil cresce del 6,9% nel secondo trimestre, oltre le attese

Daniela La Cava 17 luglio 2017 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

La Cina ha registrato nel secondo trimestre 2017 un Prodotto interno lordo (Pil) in crescita del 6,9% su base annua, in linea con la passata rilevazione ma leggermente superiore alle attese del mercato che si attendeva un Pil in aumento al ritmo del 6,8 per cento.