Cina: Pil I trimestre +6,4%, battute le attese. Balzo inaspettato della produzione industriale

Valeria Panigada 17 aprile 2019 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

La Cina cresce a un ritmo stabile nel primo trimestre, battendo le attese degli analisti che anticipavano un rallentamento del Pil al livello più basso degli ultimi 27 anni, mentre la produzione industriale balza in avanti in maniera inaspettata e le vendite al dettaglio confermano un aumento dei consumi interni, rassicurando gli operatori sullo stato di salute della seconda economia mondiale.Secondo i dati statistici pubblicati oggi, il Prodotto interno lordo della Cina è salito nel primo trimestre del 2019 del 6,4% su base annua, contro il +6,3% stimato dagli analisti, che si aspettavano una crescita al ritmo più lento degli ultimi 27 anni. Su base trimestrale, il Pil cinese ha segnato una espansione dell'1,4%, contro un +1,5% del trimestre precedente ma in linea con le aspettative. Sull'intero 2018 la Cina ha rallentato al ritmo più basso degli ultimi 30 anni, mostrando una crescita del +6,6%. Per il 2019 si prevede una crescita ancora più lenta a un +6,2%, sulle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Pechino stima un Pil compreso tra il +6 e il +6,5% per l'intero 2019.Guardando agli altri dati, la produzione industriale in Cina a marzo è salita dell'8,5% rispetto al corrispondente mese del 2018, battendo il +5,9% atteso dal mercato. Si tratta del rialzo maggiore da luglio 2014. Le vendite al dettaglio sono aumentate a marzo dell'8,7% su base annua, facendo meglio del +8,4% stimato dagli analisti.