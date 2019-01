Cina: Pil +6,6% in 2018, tasso di crescita più basso dal 1990

Laura Naka Antonelli 21 gennaio 2019 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Nel 2018 il Pil della Cina è salito al ritmo del 6,6%, in linea con le previsioni del consensus. Si tratta comunque del tasso di crescita più basso dal 1990, in rallentamento rispetto al 2017, quando l'economia è avanzata del 6,8%.Nel quarto trimestre del 2018, il Pil cinese è salito del 6,4%, in linea anche in questo caso con le stime.