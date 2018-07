Borsa Tokyo chiude in rialzo: +0,44% per il Nikkei

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo, tornata oggi alle contrattazioni dopo la chiusura di ieri per festività, archivia la seduta in rialzo. A Tokyo, l'indice Nikkei ha fermato le lancette a quota 22.697,36 punti, mostrando un rialzo dello 0,44 per cento.