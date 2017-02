Australia: disoccupazione scesa a sorpresa al 5,7% a gennaio

Valeria Panigada 16 febbraio 2017 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Il mercato del lavoro in Australia rimane solido. Nel Paese la disoccupazione si attesta al 5,7%, secondo i dati di gennaio, in leggero calo rispetto al 5,8% del mese precedente. Gli analisti si aspettavano una disoccupazione stabile al 5,8 per cento.