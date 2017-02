Australia: Rba lascia tassi di interesse fermi all'1,5%, come da attese

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Nulla di fatto da parte della Reserve Bank of Australia (Rba). La banca centrale australiana ha confermato la sua politica monetaria, lasciando i tassi di interesse fermi all'1,5%, come da attese. L'ultimo ritocco, al ribasso, era arrivato ad agosto, quando la Rba aveva tagliato il costo del denaro dello 0,25 per cento portandolo ai nuovi minimi storici.