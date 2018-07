Australia: Rba lascia i tassi di interesse fermi all'1,50% come da attese

Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dalla Reserve Bank of Australia (Rba). Nella riunione odierna la banca centrale dell'Australia ha lasciato i tassi di interesse fermi all'1,50%, come da attese. L'istituto guidato da Philip Lowe rileva che l'economia australiana continua a essere forte e conferma la sua previsione di crescita del Pil superiore al 3% nel 2018 e 2019. Positivo anche il mercato del lavoro. Per quanto riguarda l'inflazione, la Rba prevede che rimarrà bassa ancora per un po' di tempo. La sua stima è per una inflazione poco sopra il 2% quest'anno.