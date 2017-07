Ue: occupazione record, dal 2013 creati 10 mln di posti di lavoro

Titta Ferraro 17 luglio 2017 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Ilmercato del lavoro dell'Unione Europea ha trovato vigore in questi anni raggiungendo nel 2016 un tasso di occupazione record con un totale di 234 milioni di lavoratori. Dall'indagine 2017 della Commissione Ue sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa (ESDE) emerge anche una disoccupazione Ue ai minimi dal dicembre 2008 e la creazione di 10 mln di posti di lavoro nell'Ue dal 2013 in avanti. "Questa indagine annuale -commenta Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori - dimostra che stiamo procedendo con determinazione verso una maggiore crescita e occupazione. Ciononostante, i giovani d'oggi e i loro figli potrebbero ritrovarsi in condizioni peggiori rispetto ai genitori, e non è quello che vogliamo". "E' necessario agire rapidamente - prosegue la Thyssen - e con il pilastro europeo dei diritti sociali vogliamo preservare e migliorare gli standard sociali e le condizioni di vita delle generazioni future".