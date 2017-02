UE: surplus commerciale sale a 28,1 mld euro a dicembre. Sopra attese

Marco Berton 15 febbraio 2017 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

La bilancia commerciale dei Paesi UE nel mese di dicembre segna un saldo positivo per 28,1 miliardi di euro. Il dato è in miglioramento dai 25,9 miliardi dell'anno passato ed è migliore rispetto ai 26 miliardi stimati dagli analisti. Il dato destagionalizzato segna un surplis per 24,5 miliardi, contro i 22,2 miliardi precedenti e sopra i 22 miliardi attesi dal mercato