Svizzera, tasso di disoccupazione sale al 3,5% a dicembre

Marco Berton 10 gennaio 2017 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Cresce il tasso di disoccupazione in Svizzera. Il dato di dicembre ha segnato un tasso pari al 3,5%, in crescita rispetto al 3,3% di novembre ma in linea con le attese degli analisti. La lettura destagionalizzata segna un invariato al 3,3%.