Svizzera: inflazione scivola allo 0,7% annuo a dicembre

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Calo maggiore del previsto per l'inflazione in Svizzera. A dicembre l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato una variazione dello 0,7% su base annua, contro lo 0,9% di novembre. Gli analisti avevano pronosticato un ribasso allo 0,8 per cento.