Svizzera: disoccupazione in leggero rialzo a novembre, in liena con le attese

Valeria Panigada 10 dicembre 2018 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Iltasso di disoccupazione in Svizzera è pari, secondo la lettura di novembre, al 2,5%, in leggero rialzo rispetto al 2,4% precedente. L'aumento era atteso dagli analisti. Era dal dicembre dello scorso anno che non si registrava un rialzo della disoccupazione in Svizzera.