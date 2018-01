Svizzera: disoccupazione destagionalizzata stabile al 3%, ma disoccupati aumentano di oltre 9mila unità

Titta Ferraro 9 gennaio 2018 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

I disoccupati in Svizzera, secondo i rilevamenti effettuati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), alla fine di dicembre 2017 risultano 146.654, ossia 9.337 in più rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione è salito dal 3,1% nel mese di novembre 2017 al 3,3% nel mese in rassegna. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di disoccupati è diminuito di 12.718 unità (-8%). A livello destagionalizzato il tasso di disoccupazione risulta del 3% a fine anno, in linea con le attese.