Svizzera: SNB conferma tassi a -0,75% e vede inflazione più debole

La Swiss National Bank (SNB) mantiene invariata la propria politica monetaria. Il tasso di interesse rimane immutato a −0,75% e la fascia obiettivo per il Libor a tre mesi resta invariata nell’intervallo compreso fra −1,25% e −0,25%. La Banca nazionale elvetica ribadisce la propria disponibilità a intervenire se necessario sul mercato dei cambi, considerando la situazione valutaria complessiva.La nuova previsione condizionata di inflazione è per i prossimi trimestri a un livello inferiore rispetto a quella formulata in settembre. Ciò è riconducibile soprattutto al calo del prezzo del petrolio. Anche a medio termine, essa si attesta su livelli leggermente più bassi per effetto delle prospettive di crescita più moderate. Per l’anno in corso, la SNB si attende un’inflazione dello 0,9%. Per il 2019, la previsione si colloca ora allo 0,5% anziché allo 0,8%. Per il 2020, la SNB prevede un tasso di inflazione dell’1%, contro l’1,2% della precedente previsione. La previsione condizionata di inflazione si basa sull’assunto che il Libor a tre mesi rimanga pari a −0,75% lungo l’intero orizzonte di previsione.