Svezia: Riksbank conferma tassi a -0,5%, niente strette fino a inizio 2018

Titta Ferraro 15 febbraio 2017 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale svedese conferma il costo del denaro in territorio negativo. La Riksbank ha deciso di confermare il repo rate a -0,5%, in linea con le attese del mercato. L'istituto centrale scandinavo rimarca come l'attività economica si stia rafforzando, ma per stabilizzare l'inflazione intorno al 2% è necessaria una costante attività economica e una corona svedese che non si apprezzi troppo rapidamente. Secondo l'istituto centrale l'inflazione non dovrebbe stabilizzarsi intorno al 2 per cento fino alla fine del 2018. Gli acquisti di titoli di stato continueranno nel corso del primo semestre dell'anno. Non sono previsti rialzi dei tassi fino a inizio 2018, in linea con quanto indicato lo scorso dicembre.