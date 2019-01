Spagna: la disoccupazione scende ai minimi di 10 anni nel 2018

simone borghi 29 gennaio 2019 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di disoccupazione in Spagna è sceso al 14,45% nel 2018, il più basso degli ultimi dieci anni. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica c'erano 462.400 disoccupati in meno in Spagna alla fine dello scorso anno quando il tasso di disoccupazione era al 16,5%.Questo drastico calo della disoccupazione nel corso dell'anno è dovuto in particolare al calo della disoccupazione nel settore dei servizi a quella dell'agricoltura e delle costruzioni. I critici dicono che la ripresa è stata troppo lenta e i nuovi posti di lavoro pagano salari troppo bassi e offrono poca sicurezza occupazionale.Nel solo quarto trimestre del 2018 il tasso di disoccupazione è sceso al 14,45% (era del 14,55% nello stesso periodo del 2017).Si ricorda infine che in Spagna, dove il turismo e la stagione del raccolto influenzano spesso le statistiche sul lavoro, la disoccupazione è scesa costantemente da un massimo del 27% nel 2013, quando l'economia stava soffrendo sulla scia del crollo del mercato immobiliare durante la crisi finanziaria globale.