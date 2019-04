Spagna: inflazione in recupero, indice prezzi al consumo a +0,4% su base mensile

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Recupera l’inflazione in Spagna. L'indice dei prezzi al consumo, reso noto dall’istituto di statistica iberico, segna un +0,4% su base mensile, in linea con le previsioni degli analisti, contro lo 0,2% di febbraio.Su base annua il dato segna una crescita all'1,3%, come la stima preliminare.