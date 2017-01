Spagna: Pil segna espansione dello 0,7% nel quarto trimestre 2016

Titta Ferraro 30 gennaio 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta la spinta propulsiva dell'economia spagnola. Nel quarto trimestre la crescita del Pil si attesta allo 0,7% su base trimestrale, in linea con le attese e allo stesso ritmo del trimestre precedente. la crescita tendenziale è del 3%, anche in questo caso in linea con le attese.