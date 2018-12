Spagna: Pil III trimestre (finale) confermato in rialzo dello 0,6%

ANALISI MERCATI FINANZIARI: momento complicato, occorre capire se è l'inizio della fine oppure no. E i financial stress index ci possono aiutare. Su questo blog più volte abbiamo parlato di

Oggi, 08:58 - clinguellafinanza

Pensioni 2019: aspettando Godot

L’Italia si appresta a celebrare il veglione di Capodanno e fare gli auguri per l’anno che verrà. Che anno verrà? Ognuno in cuor suo, me compreso, spera ardentemente che