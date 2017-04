Piazza Affari e Borse europee attese in moderato calo, oggi la Bce

Valeria Panigada 27 aprile 2017 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna sotto la parità, dopo i recenti guadagni e in scia alla debolezza di Wall Street che ieri ha chiuso sulla parità. Deboli anche i listini asiatici con la Borsa di Tokyo che questa mattina ha terminato in calo dello 0,20% nel giorno della riunione della Bank of Japan, che ha confermato, come da attese, la sua politica monetaria. A pesare sugli scambi la delusione per la mancanza di dettagli sulla riforma fiscale da parte del presidente Donald Trump. Sale intanto l'attesa per la riunione odierna della Banca centrale europea. Si prevede una riunione di routine, con le scelte rinviate al prossimo 8 giugno, quando saranno diffuse le stime aggiornate su crescita e inflazione.

Bce a parte, l'agenda macro di oggi prevede i numeri su inflazione preliminare in Germania e gli indicatori di fiducia in Eurozona e Italia. Sul fronte emissioni, si segnala l'asta di CcTeu e BTp a 5 e 10 anni fra 7,25 e 8,75 miliardi. Numerosi gli spunti anche a livello societario con i conti trimestrali di Stmicroelectronics e le assemblee per l'approvazione dei conti 2016 di UnipolSai, Mondadori, Intesa Sanpaolo e Poste.