Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio, focus su dati macro e trimestrali

Valeria Panigada 28 luglio 2017 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo che ieri sera Wall Street ha chiuso contrastata con il settore tecnologico nuovamente sotto pressione. Debolezza anche sui listini asiatici, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,60%. Il market mover di oggi è rappresentato dalla lettura preliminare del Pil Usa relativo al secondo trimestre, che su base annualizzata dovrebbe riportare una crescita del 2,5%. In uscita, sempre Oltreoceano, anche la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan. Per la zona euro, l'agenda macro di oggi prevede gli aggiornamenti su crescita economica in Francia e Spagna e inflazione in Germania. A movimentare la seduta anche le trimestrali societarie. In programma in Italia i conti di Eni, Italgas, Leonardo e Telecom Italia.