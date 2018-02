Olanda: disoccupazione scende al 4,2% a gennaio, più del previsto

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Inizio d'anno positivo per il mercato del lavoro in Olanda. A gennaio il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, in calo rispetto al 4,4% di dicembre. Gli analisti si aspettavano una diminuzione più lieve al 4,3%.