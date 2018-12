Market mover: l'agenda macro di oggi

Valeria Panigada 3 dicembre 2018 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Oggi è il giorno dell'indice Pmi manifatturiero dei principali paesi europei e dell'intera Eurozona. Nel pomeriggio giungerà dagli Stati Uniti il corrispettivo Ism manifatturiero. L'agenda macro prevede inoltre la spesa per edilizia negli Usa e le immatricolazioni di auto in Italia. Tra gli altri appuntamenti, si segnala la riunione dell'Eurogruppo che affronterà la questione Manovra Italia. Nel dettaglio:09:45 medio ITA PMI Manifatturiero09:50 basso FRA Indice PMI Manifatturiero09:55 medio GER Indice PMI Manifatturiero10:00 alto UE Indice PMI Manifatturiero10:30 medio UK PMI manifatturiero16:00 basso CA Indice di fiducia dei consumatori16:00 alto USA Indice ISM manifatturiero16:00 medio USA Spese per edilizia18:00 medio ITA Immatricolazioni nuove auto.