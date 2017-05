Market mover: l'agenda macro di oggi

Valeria Panigada 11 maggio 2017 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dalle banche centrali. Come di consueto, due settimane dopo il meeting del board oggi sarà pubblicato il bollettino economico della Banca centrale europea, mentre a Londra la Bank of ngland annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Non sono attese mosse. L'istituto guidato da Carney dovrebbe infatti confermare il del denaro allo 0,25%. Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro di oggi prevede i dati su produzione manifatturiera e bilancia commerciale in Gran Bretagna. Non solo. La Commissione europea diffonderà le stime sull’andamento delle economie europee nei prossimi due anni. Dagli Stati Uniti arriveranno i numeri su prezzi alla produzione e nuove richieste di sussidio di disoccupazione. Nel dettaglio:

09:15 SVI Inflazione

10:30 UK Produzione industriale

10:30 UK Produzione manifatturiera

10:30 UK Bilancia commerciale

13:00 UK BOE annuncio tassi di interesse.