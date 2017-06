Market mover: l'agenda macro di martedì 6 giugno

Daniela La Cava 6 giugno 2017 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna prevede per la zona euro la pubblicazione dell'indice Sentix sulla fiducia degli investitori per il mese di giugno, oltre alle vendite al dettaglio ad aprile. Per gli Stati Uniti in uscita nel pomeriggio l’indicatore delle offerte di lavoro (JOLTS, Job Openings And Labor Turnover Summary).