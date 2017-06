Market mover: l'agenda macro di lunedì 5 giugno

Daniela La Cava 5 giugno 2017 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Sono numerosi i dati macro in uscita oggi in Europa e negli Stati Uniti. Dopo le indicazioni giunte nella notte dall'Asia, in particolare sui Pmi servizi di Cina e Giappone, anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti è prevista oggi la diffusione dell'indice che misura il sentiment dei direttori di acquisto del terziario per il mese di maggio. Sempre Oltreoceano verrà comunicato l'Ism non manifatturiero di maggio e gli ordini di fabbrica di aprile. Da segnalare che oggi rimarranno chiuse alcune Piazze finanziarie nel Vecchio continente, tra cui quella tedesca e quella svizzera.