Market mover: l'agenda macro di lunedì 17 luglio

Daniela La Cava 17 luglio 2017 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Dopo i numerosi dati in arrivo questa mattina dalla Cina, comunicati prima dell'avvio degli scambi in Europa, la terza settimana di luglio prende il via con pochi spunti macro. Nel corso della mattinata è prevista la lettura finale dell'inflazione della zona euro. Nel pomeriggio in primo piano negli Stati Uniti l’indice Empire Manufacturing, quello che misura l’andamento dell’attività manifatturiera nell’area di New York.