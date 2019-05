Valeria Panigada 9 maggio 2019 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede poche indicazioni, tra cui si segnala la produzione industriale in Spagna e la riunione della banca centrale della Norvegia. Nel pomeriggio in uscita dagli Stati Uniti la bilancia commerciale e i prezzi alla produzione. A livello societario sono attesi i conti di Unicredit, Mediobanca, Mps, Moncler e Tod's. Nel dettaglio:09:00 medio SPA Produzione industriale10:00 basso NO Banca Norvegese Annuncio Tassi12:00 basso RR Banca Serba Annuncio Tassi14:30 alto USA Bilancia Commerciale14:30 alto USA Prezzi produzione.